韓職／兩周後開放球迷進場？有望納入討論

繼中華職棒之後，韓職今天也以無觀眾賽事模式開打，文化體育觀光部長朴良雨到場參觀，也送出好消息，考量目前當地疫情趨緩，將討論是否在兩周後開放球迷進場。

中華職棒今天宣布，5月8日將開放球迷進場，人數也從原本的200人提升到1000人，只等中央流行疫情指揮中心核可通過，中職採取閉門戰近一個月才走到這一步，韓職開打第一天就開始討論。

南韓確診案例破1萬人，死亡人數也超過250人，不過近期新增案例趨緩，本土案例也減少，朴良雨表示，會與中央防疫本部討論，是否開放觀眾進場，也要看到時社交距離的規定如何執行，但期盼球迷能早日回到球場。

韓職開賽第一天雖然沒有觀眾，但KT巫師隊設置大型電子螢幕，以視訊會議方式，開放300名觀眾連線參與，觀眾席上也有「假觀眾」參與應援，啦啦隊則戴著口罩賣力跳舞，看台上佈置大型看板，為醫護人員加油。