韓職／ESPN不看好衛冕軍斗山熊 失去MVP林布隆很傷

南韓職棒新球季今天開打，受到新冠肺炎疫情影響，不開放球迷進場觀戰，首日五場比賽已經全部結束，衛冕冠軍的斗山熊隊在蠶室棒球場2：8不敵LG雙子隊，ESPN評估斗山團隊戰力，在韓職十隊排名第三。

韓職繼中華職棒之後，成為全球第二個開季的職棒聯盟，ESPN買下轉播權，每周直播六場比賽，也要轉播季後賽，今天首播三星獅、NC恐龍之戰，三星在大邱主場0：4落敗。

另外三場比賽，韓火鷹3：0勝SK飛龍、樂天巨人7：2勝KT巫師、Kiwoom英雄11：2勝起亞虎。

韓職本季賽事不只透過ESPN在美國播出，日本也由SPOZONE取得轉播權，每天在有線頻道進行兩場直播，未來可能增加場次。

ESPN評估韓職十隊本季戰力，去年在總冠軍戰失利的英雄隊名列第一，斗山因為20勝洋投、韓職MVP林布隆（Josh Lindblom）離隊，和釀酒人隊簽下三年合約，導致排名落後英雄。

斗山因為20勝洋投、韓職MVP林布隆（Josh Lindblom）離隊，整體戰力下滑。 擷圖自Purdue Baseball推特

斗山總教練金泰亨認為，林布隆是全聯盟最佳投手，失去他可能讓球隊少十勝，希望兩名新洋投可以有效填補。

斗山、LG共用蠶室球場當主場，LG左投車雨燦今天先發六局，只被揮出三支安打，失一分奪勝，幫助LG奪下近31年開幕戰對斗山首勝，但兩隊歷年開季首次交手，斗山仍以8勝2敗占上風。

車雨燦表示，為開幕戰做了充足準備，完全不會緊張，因為過去已有經驗（前三次在三星），儘管球速（直球最快141公里）不像以前那麼快，但變化球投得很好。