中職／將開放球迷進場 朱育賢期待與球迷齊奮戰

國內新冠肺炎疫情逐步降溫，中職可望8日起開放觀眾入場。桃猿球員朱育賢向球迷喊話，「你們是我們的一家人，讓我們一起在球場上奮戰」。

新冠肺炎疫情漸趨緩，國內已經連續23天沒有新增本土病例，中央流行疫情指揮中心先前就透露，中職可望逐步開放觀眾入場。

中職今天召開會議，會長吳志揚表示，先前中職提交計畫，開放200名觀眾入場已經獲得同意，今天會中各球團討論，希望可以爭取每場開放觀眾人數拉高至1000人；吳志揚表示，中華職棒從4月12日開打至今，有將近一個月的球場防疫經驗，球團很有信心可以做好防疫、迎接觀眾入場。

中華職棒目前實際打完30場沒有觀眾的比賽，樂天桃猿製作假人與看板，代替球迷為球員加油，桃猿洋將卡本特（Ryan Carpenter）表示，看到自己的未婚妻看板出現在球場上，讓他很開心，也因為球團的假人計畫，加上啦啦隊應援，讓球場不會空蕩蕩；他更感謝醫護人員的努力，讓他們可以在台灣持續棒球生涯。

聽到可望逐步開放觀眾入場的消息後，樂天桃猿球員藍寅倫說很開心，因為沒有球迷的比賽真的是枯燥乏味，「希望球迷照顧好身體，早日進來幫我們跳應援曲」。

剛剛刷新聯盟最速10轟紀錄、暫居全壘打王的朱育賢表示，希望你們趕快進來球場加油吶喊，「你們（球迷）是我們的一家人，讓我們一起在場上奮戰」。

樂天女孩成員倪暄也大呼「好想你們喔」，她表示因為球迷能夠進來球場，代表疫情持續有好的進展，身在台灣很幸福，希望球迷帶著過去一樣的熱情為球隊加油。

支持桃猿球星王溢正的邱小姐表示，希望能夠早日進球場，親口為球員加油；在球場設有人型加油看板的劉小姐表示，就算看板在球場，但聲音要在現場才能傳遞，期待為球員加油跳應援曲，「大家都要健健康康等待我們一起進場，加油」。