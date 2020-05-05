中職／兄弟本土先發投手0勝 蔡齊哲3勝占全隊一半

日本體育媒體《Full Count》最近進行了12支球隊史上最強洋將的票選活動，分為投打兩部分，截至目前為止，已公佈了9隊的結果，剩下巨人、阪神及軟銀還沒揭曉。這些最強洋將的當選者，幾乎都是美洲籍球員

2020-05-05 07:00