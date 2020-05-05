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中職／兄弟本土先發投手0勝 蔡齊哲3勝占全隊一半
中信兄弟、統一獅隊明天繼續在台中洲際球場交手，進行二連戰第二戰，兩隊分別推出廖乙忠、潘威倫登板先發，潘威倫將挑戰對戰兄弟跨季四連勝。
潘威倫去年對兄弟七場先發投出4勝1敗、防禦率5.45，從9月8日至今，跨季對戰三場全勝。
獅、象4月30日在台南球場交手，潘威倫、廖乙忠本季首次先發對決，潘威倫投五局失五分（三分自責）奪勝，廖乙忠只投0.2局失五分（全是自責分）吞敗。
潘威倫今年出賽三場，戰績1勝1敗、防禦率13.11，還差六勝達到生涯150勝；廖乙忠開季前三戰（兩場先發）投出1敗、防禦率7.20，目前跨季三連敗。
兄弟開季前15戰動用五名先發投手，三名洋將米蘭達、德保拉、羅傑斯包辦11場，投出3勝5敗，黃恩賜、廖乙忠各兩場，合計一敗，黃恩賜今晚對決獅隊，爭取兄弟本土先發投手今年首勝。
兄弟目前六勝紀錄，後援投手蔡齊哲包辦三勝，已創個人單季新高，目前出賽九場，合計11局失三分（兩分自責），防禦率1.64，三勝紀錄和樂天桃猿隊左投王溢正並列全聯盟最多。
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