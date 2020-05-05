韓職／車雨燦投出新球季第1球 起亞、英雄之戰場外起火

南韓職棒今天展開新球季，繼中華職棒之後，成為全球第二個開打的職棒聯盟，韓火鷹隊作客仁川，以3：0擊敗SK飛龍隊，成為韓職本季首支奪勝球隊。

韓職原定3月28日開打，受到新冠肺炎疫情衝擊，延到今天才點燃戰火，十支球隊全部出賽，全部閉門打。

LG雙子隊在首爾蠶室球場對決衛冕冠軍的斗山熊隊，推出32歲左投、去年世界12強賽國手車雨燦登板先發，首局投出全聯盟本季第一球後，特別回收這顆韓職開打38年來，最不尋常的開幕球。

韓職開季閉門打，只有隊職員、啦啦隊、媒體在場，未來就算疫情減緩，也不會一下子全面開放觀眾進場，而是逐步增加人數，各隊先從球場容量20%做起。

LG今天在主場應戰，車雨燦每次投出三振，啦啦隊都在場邊為他鼓舞，比賽打到第五局時，蠶室球場中外野大螢幕還秀出去年比賽畫面，主要是兩萬名觀眾一起加油的聲音，增加比開幕戰熱鬧氣氛，LG最後8：2獲勝，最近31年首次在開幕戰擊敗斗山。

起亞虎隊在光州球場對決英雄隊，打到第四局時，因為場外民宅失火，造成現場煙霧彌漫，比賽中斷20分鐘後重新開打。