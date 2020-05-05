中職／千人進場如何售票？各隊回應做法

中華職棒今天召開防疫會議，四球團經過討論，將朝開放千人進場努力，到時售票將以季票球迷優先，但有球隊光會員就超過千人，勢必引發搶票熱潮，富邦悍將隊副領隊陳昭如就說：「相信是滿競爭的。」

悍將隊會員最高等級的亞瑟傳奇約110人，接下來的亞瑟王則有999人，另外還有藍斯洛騎士、梅林魔法師兩個等級，陳昭如表示，會按照會員等級售票，由於一個會員可以買不只一張票，「相信是滿競爭的。」

新莊球場內野超過1萬2000席，估算後開放1000人沒問題，考量舒適度會安排在內野，到時採取網路購票，可登記名字等資訊，符合實名制，陳昭如表示：「防疫措施從閉門開打時就沙盤推演，雖然時間有點趕，但不會有太大問題。」

樂天桃猿領隊劉玠廷表示，原本就以針對200人擬定計畫，包括進場動線、座位劃位等，現在提升到千人的話，就重新擬定計畫，到時售票會以季票優先，再來是會員，然後開放一般球迷。

猿隊季票球迷有100人，會員則有2000人左右，劉玠廷表示，如果有人無法進場的話，剩餘的名額就會開放給一般球迷，如何購票目前還在討論中，還沒百分百確定，但會符合實名制的規範，進場時也會確實查核球迷的身份。

統一獅領隊蘇泰安表示，也因為現在疫情趨緩，所以像棒球這樣的戶外活動，才能討論增加人數，至於售票規範，蘇泰安表示，會以100位季票球迷優先，再來才是400名會員，還有500個開放給一般球迷，

蘇泰安也強調，在動線等防疫方面要嚴格執行，台南球場內野約4000多個座位，如採取梅花座，大約可坐800人，其餘會安排在外野，各球團會將調整後的計畫送到聯盟，因時間有點趕，會在今天內做好。