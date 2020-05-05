中職／符合四前提 指揮中心建議開放千人進場

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，討論到中華職棒開放球迷進場議題，副指揮官陳宗彥表示，指揮中心初期建議開放1000名球迷進場，中職目前也以此目標努力。

中職目前四個球隊主場中，最小的觀眾容納量也有1萬1000人，根據換算，陳宗彥表示，初期建議以1000人入場，希望球團能夠一步一步來，做好個人衛生。

中職開放球迷入場，指揮中心也提出要符合四個前提，一是購票資訊要能符合實名制，進出動線、球場內維持距離，以及保持個人衛生，都要做到，像是如有販售飲食，賣場衛生也要做好。

中職今天召開防疫會議，會中也討論以1000人進場為目標，會長吳志揚表示，之前模擬的方案中包括各個不同的進場人數，所以調整過後再向指揮中心提出，通過後最快5月8日就能開放進場，「當作給大家的母親節禮物。」