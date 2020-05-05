中職／拚千人進場 嚴格實施梅花座、實名制

中華職棒今天舉行防疫會議，會後宣布預計本周五（8日）開放球迷進場看球，但希望跟中央流行疫情指揮中心爭取，開放人數從200人增加到1000人，也將符合目前的防疫規範，嚴格採取梅花座、實名制，入場也要全程配戴口罩。

中職開放球迷進場需符合實名制，原先200人規模，將以季票球迷優先，沒有售票登記問題，但開放到1000人後，勢必增加零售票，會長吳志揚表示，球票如何販售，各球隊有不同系統，交由各球隊處理，但前一天需確定人員，當天進場再確認一次身分。

進場後球迷也需按照「梅花座」入座，並且保持戶外環境的社交距離間隔，聯盟將安排固定座位，現場有人員引導，如未按照座位入座，將進行勸導，也依舊不開放爭搶界外球，吳志揚笑說：「但球要砸過來，還是可以閃啦。」

球迷入場需全程配戴口罩，吳志揚表示，除了吃點小東西，或是喝水，不然都需要配戴口罩，如開放攤商販售食品，也需配戴口罩，球場也會維護座位、廁所等地的整潔。

目前預計在本周五的兩場比賽開放球迷進場，分別是台中洲際球場的樂天桃猿與中信兄弟、新莊球場的統一獅與富邦悍將，地方政府原本有疑慮，但經過這一個月來的嘗試，吳志揚說：「他們有一定的信心，有希望到時疫情指揮中心跟地方政府也能來看球。」