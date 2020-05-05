中職／全球首發開放球迷進場！ 本周五起至少200人

中職成為世界第一個開打的職棒聯盟後，將再度獨步全球，率先開放球迷進場觀戰，中職會長吳志揚表示，已經通過中央流行疫情指揮中心審核，本周五晚間的比賽確定開放至少200名球迷進場，而且正在申請提升人數至1000位球迷。

中職原訂於3月14日開打，因新冠肺炎疫情兩度延期，最後於4月11日正式開幕，當時有意開放約150名季票持有者進入球場觀賽，但礙於疫情未明朗，擔憂在月初的清明連假人潮後，會有另一波感染高峰，因此決議採完全閉門比賽。

由於近來國內疫情趨緩，民眾活動限制有望放寬，中職再度提案開放球迷進場參與賽事，經過體育署和衛福部仔細審核，今天傳來佳音，吳志揚指出，在戶外活動人數不超過500人限制下，原先送出申請讓200位球迷進場，已經獲得允許，現在中職進一步爭取將觀眾人數拉高到1000人，希望能趕上本周五的開放日，「剛好當作送給球迷的母親節禮物。」