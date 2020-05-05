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韓職／開幕日談好海外轉播權 ESPN每周6場On-air
不讓中職專美於前，韓職今天跟進開打，成為今年世界上第二個開業的職棒聯盟，美國運動頻道ESPN趕在最後一刻談妥海外轉播權，每周將進行六場例行賽英文直播。
周二至周日ESPN每天都會選擇一場比賽做轉播服務，今天開幕日安排三星獅和NC恐龍的賽事，而且放在主頻播出，受制於時差，南韓當地開打時間是下午2時，在美國卻變成美東時間凌晨1時熱血開播。
ESPN副總裁馬格努斯（Burke Magnus）表示，「我們很興奮能成為韓職的獨家英語代理商，轉播這個受人注目的高水準競賽，我們在棒球賽製播有相當豐富的歷史，我們很高興能將直播賽事帶給球迷。」
另外，ESPN也會提供韓職比賽精華影片，讓球迷可以觀看其餘未直播的賽事。韓職會長鄭雲燦表示，「韓職是最棒的聯盟之一，有世界級的球員，和許多精彩的原創，我很開心韓職可以介紹給全球，希望這能成為我們聯盟和體育的發展契機。」
先前曾經傳出ESPN要求無償獲得海外轉播權，導致和韓職的談判一度陷入僵局，所幸雙方最後達成共識，不過簽約金額和合作時間長度都未公開。
大聯盟賽事受新冠肺炎疫情影響無法開打，讓ESPN上找韓職撐場，相同情況也發生日本，在日職遙遙無期情況下，網路轉播單位SPOZONE跟著引進韓職，為日本球迷每天帶來兩場直播服務。
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