中職／派大兒子當代表 曼尼證實和味全龍談約中

中職史上最大咖洋將曼尼想回鍋中職，不斷透過媒體求職、放消息，近來傳出味全龍已經展開接洽，被領隊吳德威指出「不是事實」，然而率先爆料的「The Taiwan News」再獲得龍隊公關經理說詞，認為曼尼加盟是選項。

儘管他家媒體接連取得吳德威和總教練葉君璋回應，兩人都否認曼尼加盟的可能性，但「The Taiwan News」繼續報導獨家內幕，求證龍隊公關經理得到說法，「如果曼尼想來台灣，味全龍或許是他的選項，我們會跟教練團和教頭討論看看，我們很高興他想回來台灣，這件事我們會晚一點再說。」文中並未具名公關經理是誰。

曼尼本人也坦承和味全龍搭上線，並且表示美國有另外兩家以上的球隊開出報價，「但中職還是我的優先選項，我的大兒子這段期間代表我，主要和龍隊接觸，如果上帝允許，下半季會有一個角色留給我，無論和龍隊會不會繼續談下去，台灣球迷現在可以感受到，這裡就是我想來之處。」

曼尼求職記獲得大聯盟記者注意，官網專欄作家海曼（Jon Heyman）就在推特上分享消息，「根據The Taiwan News報導，47歲的曼尼正跟味全龍談約，由他的兒子出面主持，龍隊今年是二軍隊伍，明年賽季升上一軍。」