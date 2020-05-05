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日本「最後的教室」：廢棄校舍牢記傷心歷史

日職／球迷認證大小郭最強 宋家豪是有力接班人

聯合新聞網 / 福耳
旅日退役名將郭源治（左）、郭泰源分別保有日本職棒外籍球員最多奪三振與最多勝的紀錄。 聯合報系資料照片
旅日退役名將郭源治（左）、郭泰源分別保有日本職棒外籍球員最多奪三振與最多勝的紀錄。 聯合報系資料照片

日本體育媒體《Full Count》最近進行了12支球隊史上最強洋將的票選活動，分為投打兩部分，截至目前為止，已公佈了9隊的結果，剩下巨人、阪神及軟銀還沒揭曉。這些最強洋將的當選者，幾乎都是美洲籍球員，但也有一些東方臉孔，包括在養樂多投手部門獲選的韓籍投手林昌勇，以及好幾名台灣棒球界的大前輩。

雖然從2012年後就沒有台灣球員在隊中，但台灣球員在中日的歷史上卻留下許多輝煌的成績，也讓球迷有很深刻的印象，這次票選在投手部門的第一名就是「大郭」郭源治，他在1981年加入中日，直到96年共效力了15個球季，出賽496場，在先發後援都有很好的成績，曾投出單季13勝，也曾在87、88年連續兩季拿下救援王，生涯成積為106勝106敗116救援成功，日職史上僅有8人達成百勝百救援的紀錄，他得到了48.9%的選票，其實大郭也在其他許多票選活動中奪冠，毫無疑問，他就是中日至今的最強洋將；第二名也是台灣的投手陳偉殷，陳偉殷在04年加入中日，雖然在06年動了左肘手術，但08年復出後成為隊上的王牌左投，連續4季防禦率在3以下，09年奪下防禦率王，更是10及11年兩季中日能在央聯二連霸的關鍵人物。

陳偉殷在中日龍5個球季戰績36勝30敗14中繼1救援，防禦率2.59、WHIP1.09，表現相當優異。 聯合報系資料照片
陳偉殷在中日龍5個球季戰績36勝30敗14中繼1救援，防禦率2.59、WHIP1.09，表現相當優異。 聯合報系資料照片

羅德也是曾有不少台灣球員加入的球隊，現在仍有陳冠宇在隊中，以前則是林彥峰、李杜軒等人，最有名的當然就是莊勝雄，莊勝雄在1985年拿下11勝，是第一個新人年就拿到10勝以上的台灣旅日投手，也是最快達到50勝的旅日投手，生涯11年的成績是70勝83敗33次救援成功，讓他在羅德的最強洋投手部門獲得票選第三名。

至於西武史上最強洋將的票選，投打兩方的第一名則都跟台灣有關，打者方面是曾來台效力的亞力士(Alex Cabrera)，他離開台灣後加盟日職，曾打過西武、歐力士及軟銀，全壘打王、打點王都各拿過一次，12年共打出357轟及949分打點，他獲得65%的選票；投手部門的最強王者則是獲得更高得票率75%的「小郭」郭泰源，雖然他不像莊勝雄在新人年就投出10勝以上的成績，但生涯13年中有6季有雙位數勝投，總計有117勝，防禦率是3.16，WHIP則只有1.14。

曾來台打過中職的前和信鯨洋砲亞力士，當年80場比賽就敲出18支全壘打，被921大地震嚇跑之後，在日職火力更為強大。 聯合報系資料照片
曾來台打過中職的前和信鯨洋砲亞力士，當年80場比賽就敲出18支全壘打，被921大地震嚇跑之後，在日職火力更為強大。 聯合報系資料照片

二郭一莊這三位旅日大前輩的生涯勝投都排在日職洋投史上的前10名內，過去也曾有陳大豐、呂明賜等台灣打者在日職打拼，雖也留給日本球迷一些印象，但成就終究不若投手，近年來也仍有多位台灣球員持續以洋將身份挑戰日職，如郭俊麟、廖任磊、呂彥青等，但要再交出如這三位前輩或是陳偉殷這樣曾拿下個人獎項的成績，並受到球迷票選青睞，看起來並不容易，目前來看比較有希望的應該就是樂天的宋家豪

下一位在日職投出一片天的台灣球員，宋家豪應該是最有可能的人選。 聯合報系資料照片
下一位在日職投出一片天的台灣球員，宋家豪應該是最有可能的人選。 聯合報系資料照片

樂天被票選為史上最強的洋投是赫曼(Frank Herrmann)，赫曼在17年加入日職專職後援，連續3季出賽都在50場左右，有10勝7敗76個中繼點及19次救援成功，防禦率只有2.59，去年季後轉戰羅德；而宋家豪在15年加入樂天，17年正式升上一軍，這兩年在中繼方面表現突出，一軍生涯3年來總共有8勝5敗41個中繼點，防禦率也是水準之上的2.06，如果維持穩定的表現，相信能在不長的樂天隊史上佔有一席之地。

宋家豪 郭源治 郭泰源

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