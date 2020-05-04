中職／受傷不休兵 林智勝9日轉當球評

中信兄弟隊林智勝日前因撲壘受傷，休息期間也不閒著，本周暫時轉當球評，5月9、10日將在Twitch中信兄弟官方頻道粉墨登場，對戰組合正好是前東家樂天桃猿隊。

中信5月5日起回到台中洲際球場主場出賽，首戰由彭政閔再次擔任球評，6、8日則是球探鄭凱應接手，聊聊近期火熱的選秀話題，而9、10日的比賽，則由林智勝到主播台話家常。

林智勝在4月26日時因本壘攻防，造成左手食指及中指受傷，手術過程順利，預計休息3個月才能開始練球，這段期間還是正常訓練，當球評的日子也會先訓練完再轉換身分。

而中信兄弟也與MOD愛爾達電視合作，從5日起推出英文轉播服務，首場由愛爾達主播吳昇府，搭配球評阮柏緯，並邀請球探萊福力擔任特別來賓，可從MOD愛爾達體育1台及中信兄弟Twitter官方帳號「CTBC Brothers」收看。