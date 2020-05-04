中職／兄弟本土先發投手 4隊唯一未開張勝投

中職本季賽事打完前30戰，四隊洋投、本土投手的先發人次是33：27，快要各占一半，統一獅、富邦悍將隊更是土多於洋，目前只剩中信兄弟隊本土先發投手還未勝投，另三隊都已開張。

樂天桃猿隊開季至今動用四名洋投，合計包辦八場先發（本土六場），獅隊、悍將隊各用兩名洋投、都是七場先發（本土分別是九場、八場），兄弟土洋相差最懸殊，三名洋投已投11場先發，本土只有四場。

猿隊左投王溢正開季前三戰全勝，也是全聯盟最多勝先發投手，翁瑋均、施子謙（獅隊）都是兩勝，潘威倫（獅隊）、江辰晏（獅隊）、江國豪（悍將）、陳仕朋（悍將）、游霆崴（悍將）各一勝。

兄弟目前出賽15場，米蘭達、德保拉各四場先發、羅傑斯三場，本土投手只有廖乙忠、黃恩賜各兩場先發，兩人加起來戰績一敗，就看黃恩賜明天再戰獅隊有沒有機會奪勝。

兄弟目前最多勝投手是蔡齊哲，以後援身分出賽九場，投出3勝1中繼、防禦率1.64，勝場數和王溢正並列全聯盟第一。