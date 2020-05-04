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日職／緊急事態牽動開幕日 中村剛也遺憾又延後
日本首相安倍晉三今日宣布，全國「緊急事態宣言」從5月6日延後至5月31日，也代表原本日本職棒樂觀預估在5月底開打的期望破滅，可能要到6月下旬到7月才有機會重新啟動球季。
日本從4月16日開始將緊急事態宣言範圍擴散至全國，原訂5月6日結束，當時評估照這個時程，日職有機會在5月底或6月重新開打，但今天緊急事態的日期延長，在公眾活動受限制的情況下，日職開幕日勢必要再度延後，日媒評估最快要到6月下旬才有機會。
在日本政府正式宣布緊急事態延長後，西武獅球團也做出相應改變，7日以後球隊持續停止活動，球員仍維持自主練習，但球團設施一周只開放四天，分成兩班制練習，也不開放媒體採訪。
西武球星中村剛也表示，很遺憾還無法讓球迷進場看比賽，但球員們會帶著這樣的遺憾，每天持續的練習，他也相信這樣的日子總有一天會結束，到時再在球迷面前敲出全壘打。
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