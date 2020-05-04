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中職／象獅投手群問題多 首支十敗球隊快來了

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

中職本季賽事邁入第五周，中信兄弟隊明天將在台中洲際球場迎戰統一獅隊，進行二連戰首戰，雙方分別推出黃恩賜、洛奇登板先發，敗隊將是上半季首支十敗球隊。

樂天桃猿隊目前11勝3敗穩居榜首，獅隊7勝9敗排名第二，兄弟、富邦悍將隊都是6勝9敗。

黃恩賜本季前兩場先發，合計11.1局失7分（6分自責）、未有勝敗，4月29日首次對決獅隊，投五局被揮出四支安打，包括一支全壘打，失三分都是自責分，生涯合計對戰六場投出2勝1敗、防禦率4.35。

洛奇來台前三戰，對另三隊各先發一場，合計16.1局被揮出26支安打，包括四支全壘打，失16分全是自責分，戰績1勝2敗、防禦率8.82。

他在4月29日首戰兄弟，先發6.2局被揮出八支安打，包括岳東華、 張志豪全壘打，失六分吞下本季第二敗，休五天再和黃恩賜同場較勁，地點從台南換成台中。

兄弟、獅隊對戰六場各獲三勝，兄弟打完開季前十戰，團隊防禦率3.26是四隊最佳，最近五戰結束後升至5.44，獅隊目前6.81是各隊最慘數字。

黃恩賜

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