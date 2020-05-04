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中職／朱育賢百轟倒數 拚史上第二快
樂天桃猿隊打者朱育賢上周敲出本季第10轟，只花了13場時間，打破中華職棒單季最速紀錄，生涯全壘打數也來到94轟，以目前開轟率，再八場就能達成百轟，也有機會超車陳金鋒，成為史上第二快的「百轟俱樂部」成員。
朱育賢從2016年開始中職生涯，每季都是10轟起跳，去年轟出30發全壘打創生涯新高，本季完成百轟不是難事，且13場10轟、場均0.77轟的速率，有機會在5月16日在新莊對富邦悍將隊之戰就達陣，如果稍微卡關，再下一周回到桃園主場達成，也別具意義。
今年開季8場8轟、12場9轟、13場10轟，朱育賢陸續刷新德伍、陳俊秀、林智勝等強打立下的紀錄，下一個標桿是「台灣巨砲」陳金鋒，陳金鋒在2006年加入中職，到2011年花了453場完成百轟，朱育賢到今年累積出賽432場，如果在20場內敲出6轟，就能成為史上第二快。
史上第一則是難以超越的「高國輝障礙」，高國輝在2013年加盟中職後，曾連續兩季達成30轟，只用了364場就達成百轟紀錄，1551打席、1364打數也是最速紀錄。
朱育賢有機會成為中職第22位、猿隊史第5位「百轟俱樂部」成員，前四人分別是林智勝、陳金鋒、林泓育及陳俊秀，猿隊原本最有機會成為史上第二快百轟的是王柏融，但在去年挑戰日職之後，留下378場、86轟的成績等待更新。
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