中職／兄弟投手群優勢消失 4隊防禦率都超過5

中職本季賽事打完前30戰，在關門狀態下完成1/8球季賽，打者愈打愈猛，投手壓力也愈來愈大，目前四支球隊的團隊防禦率都超過5，不難想見中職打高投低的嚴重性。

外國媒體最近觀察中職賽事，有人用「打者天堂」形容，從目前狀況看來，開季前30戰總得分已達400分，單場平均多達13.3分，今年投打失衡恐怕不會有太大攻變。

上半季賽事打完1/4，樂天桃猿隊11勝3敗獨走，統一獅隊7勝9敗居次，已落後5.5場勝差，另兩隊都是6勝9敗；中信兄弟隊上周團隊防禦率3.26原是四隊最佳，打完最近五場比賽升至5.44，投手群問題開始浮現，教練團必須想出對策才行。

猿隊目前防禦率5已是四隊最佳，再來是兄弟、富邦悍將6.09、獅隊6.81，各隊投手群幾乎每場比賽頻繁更換，也造成比賽時間拖延，超過三個半小時變成常態。

猿隊打線讓敵隊傷腦筋，團隊打擊率高達3成53，得120分、打點114分、安打194支、全壘打25支都排名榜首。

今年開季前30戰，各隊合計出現85支全壘打（獅隊24轟、悍將22轟、兄弟14），也寫下歷年同期新高，再這樣打下去，很有機會改寫2016年603轟紀錄。