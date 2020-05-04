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中職／外媒談閉門打經驗 獅隊洋投：還是需要球迷加油

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
獅隊投手洛奇。記者侯永全／攝影
獅隊投手洛奇。記者侯永全／攝影

中華職棒獨步全球開打，成為外媒關注焦點，華爾街日報的Podcast節目「The Journal.」在討論大聯盟如何開打時，也引用台灣閉門戰的經驗，統一獅隊洋投洛奇（Donn Roach）受訪時表示，沒球迷感覺真的大不同。

新冠肺炎疫情打擊全球體壇，大聯盟目前正在討論今年球季復賽的方案，眼光也放到目前唯一開打的中華職棒，華爾街日報記者戴蒙（Jared Diamond）表示，中職雖然被認為是亞洲排名第三的職棒，不過目前毫無疑問是世界第一，「台灣給了大聯盟能夠重新開打的希望。」

中職能夠順利開打的原因，戴蒙則分析原因來自疫情有效地控制，台灣人口有2300萬人，但目前只有不到450個確診案例，死亡人數也在10人以下，被視為是全世界的模範。

而中職雖然獲准開打，但不開放球迷進場，這也是大聯盟目前考慮的方向，在閉門開打期間，中職球團採取不少有趣的方式增添熱鬧氣氛，統一獅隊的吉祥物萊恩以及台南市政府吉祥物魚頭君都很亮眼，樂天桃猿則在觀眾席放上紙板球迷、假人、機器人。

獅隊洛奇曾打過大聯盟、日職、韓職，今年選擇落腳中職，談起在沒有觀眾的情況下初登板，洛奇說，因為沒有球迷，心情上很難說是興奮，「做為球員還是很需要球迷的加油，所以感覺上絕對是不同的。」

另一個要適應的不同，是因應防疫，中職呼籲球員不要吐口水，但洛奇坦言，自己常常忘記，有時候吐完口水才想起來不能這麼做，「我聽說是有罰款，希望不是每吐一次就要罰一次，這樣的話我有點緊張，我有努力要戒掉這個習慣。」

戴蒙認為，雖然沒有球迷，但比賽看起來還是很有趣，洛奇則說：「這還是棒球，大多數時候其實會忘記沒有球迷，因為你專注在比賽中，球員還是努力的打球。」

在沒有大聯盟的日子裡，北美球迷現在早上起來就開始看中職，戴蒙表示：「我想大家原本都不太知道台灣的職棒，現在每個人都是中職專家。」雖然這不是大聯盟，大家對球員、球隊不熟悉，但還是很棒的比賽，「我很高興他們有在比賽，也希望能夠繼續下去。」

中職 大聯盟 統一獅

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