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中職／英文轉播上周吸700萬觀看 魚頭君躍上大聯盟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊魚頭君(右)。 擷圖自大聯盟官網
統一獅隊魚頭君(右)。 擷圖自大聯盟官網

ELEVEN  SPORTS上周轉播八場中職英文賽事，吸引全球超過700萬人次觀看，統一獅隊邀請來的吉祥物魚頭君（Sababoy）也成為關注亮點，還躍上大聯盟官網，被稱讚：「沒想到我們這麼需要他。」

中職上周十場比賽，ELEVEN  SPORTS負責轉播的八場比賽中，樂天桃猿隊三場主場觀看人次都在90萬以上，統一獅隊五場主場平均在84萬左右，最高4月30日對中信兄弟隊之戰，也有90萬人次。

獅隊今年與台南市政府合作，開季八場主場賽事邀請觀光旅遊局吉祥物魚頭君與萊恩搭擋，蹦出新火花，大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）專文介紹魚頭君，解釋其英文名字，其實是「虱目魚小子」之意，他的舞蹈、裝扮以及沒有身體的造型，隨著中職走進北美球迷的心中。

克雷爾也開玩笑的說，統一獅雖然有著會跳舞的魚，但可能更希望他會投球，獅隊雖然以7勝9敗暫居中職第二，不過平均每場要丟掉超過8分。

以下為ELEVEN SPORTS上周8場英文轉播收看人次，

4/29，台南中信對統一，689511

4/30，台南中信對統一，900912

5/1，台南富邦對統一，867949

5/2，台南富邦對統一，885313

5/3，台南富邦對統一，856072

5/1，桃園中信對樂天，949323

5/2，桃園中信對樂天，961132

5/3，桃園中信對樂天，905248

樂天桃猿 中職 統一獅

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