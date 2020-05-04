中職／英文轉播上周吸700萬觀看 魚頭君躍上大聯盟
ELEVEN SPORTS上周轉播八場中職英文賽事，吸引全球超過700萬人次觀看，統一獅隊邀請來的吉祥物魚頭君（Sababoy）也成為關注亮點，還躍上大聯盟官網，被稱讚：「沒想到我們這麼需要他。」
中職上周十場比賽，ELEVEN SPORTS負責轉播的八場比賽中，樂天桃猿隊三場主場觀看人次都在90萬以上，統一獅隊五場主場平均在84萬左右，最高4月30日對中信兄弟隊之戰，也有90萬人次。
獅隊今年與台南市政府合作，開季八場主場賽事邀請觀光旅遊局吉祥物魚頭君與萊恩搭擋，蹦出新火花，大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）專文介紹魚頭君，解釋其英文名字，其實是「虱目魚小子」之意，他的舞蹈、裝扮以及沒有身體的造型，隨著中職走進北美球迷的心中。
克雷爾也開玩笑的說，統一獅雖然有著會跳舞的魚，但可能更希望他會投球，獅隊雖然以7勝9敗暫居中職第二，不過平均每場要丟掉超過8分。
以下為ELEVEN SPORTS上周8場英文轉播收看人次，
4/29，台南中信對統一，689511
4/30，台南中信對統一，900912
5/1，台南富邦對統一，867949
5/2，台南富邦對統一，885313
5/3，台南富邦對統一，856072
5/1，桃園中信對樂天，949323
5/2，桃園中信對樂天，961132
5/3，桃園中信對樂天，905248
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言