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中職／過動腰傷降下二軍 萊恩：有點難過
統一獅隊從4月24日開始在台南主場連打八戰，這段期間獅隊吉祥物萊恩及台南市光觀旅遊局吉祥物魚頭君Sababoy不斷賣力表演，跳舞、應援、展現畫技，還客串廚師、球僮，身兼多職，不過昨日好動的萊恩出現腰部緊繃，獅隊預防起見，今天宣布將他降下二軍調整。
萊恩向「麥克傑克森致敬」的舞蹈曾被外國媒體關注，之前還應球迷要求，挑戰翻筋斗，連翻17圈也平安無事，但10天8戰後，身體出現警訊，昨天賽後都要靠魚頭君攙扶，雖然經過防護人員簡單的治療、伸展、冰敷，但今早萊恩回報，腰部及肩膀仍有不適。
獅隊隊聽從防護人員建議，給予適當休息，也為了迎接5月12日起連續主場賽事，經溝通後將萊恩降至二軍養傷，預計本周四隨二軍進行練習，到時防護員將再次評估狀況，看能否在下周主場賽事歸隊，假若無法順利歸隊，將由魚頭君代班一起為獅子軍加油。
萊恩表示：「現在心情有點難過，好怕自己的傷勢趕不及復原，很喜歡跟大家一起玩耍的日子，尤其是魚頭君沒有我在身邊，一定會很孤單，我要快快復健，希望能趕上進度，下周回到一軍，再次跟大家相見。」
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