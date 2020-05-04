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中職／媒體爆味全龍接洽曼尼 領隊吳德威：不是事實

聯合報 / 記者吳敏欣／台北即時報導
曼尼。 報系資料照
曼尼。 報系資料照

中職最大咖洋將」曼尼日前傳出想以47歲高齡回鍋，透過經紀人在媒體上報導求職訊息，後來也透露已經有一支球團接觸，最先刊登消息的「The Taiwan News」在推特上更新內幕，直接點名該球隊就是味全龍

原本要前往義大利延續棒球生涯的曼尼，因新冠肺炎疫情打亂計畫，轉而向曾經效力的中職投石問路，經紀人塞佩達（Hector Zepeda）還上傳曼尼練打的影片，希望吸引目光，甚至表達願意兼任教練，不過後來卻因把中職誤寫成「中國職棒（China Professional Baseball League）」轉移焦點。

塞佩達之後又向美媒自曝，已經有一支球隊前來接洽，不過未做進一步說明，「The Taiwan News」卻在推特上寫道，「插播：來自曼尼身邊的消息，曼尼團隊正和味全龍展開初步接洽。」

味全龍領隊吳德威對此否認，回應：「不是事實。」

曼尼2013年來台加盟義大犀牛，掀起一股曼尼炫風，雖然實行逃脫條款只待三個月，但49場出賽，留下打擊率3成52、八轟和43分打點，更帶動票房奇蹟，平均觀眾數成長三倍。

曼尼 中職 味全龍

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