中職／美媒推薦中、韓職球星 朱育賢唯一台將且排首位

中職和即將開打的韓職搶先全球上路，美國CBS電視網撰文介紹十位值得認識的球員，效力樂天桃猿的我國代表朱育賢是唯一上榜者，而且排在第一位，其他九人都來自韓職。

身處唯一開戰的聯盟，朱育賢被追捧為目前世界上最具破壞力的打者，文中介紹他去年以30轟奪得中職MVP，打擊率3成47、上壘率3成94、長打率6成05，今年看起來有望再刷新紀錄，除了打破自己一年前的半季22轟外，也重新挑戰高國輝2015年締造的39轟。

文中也引用英文主播王雲慶的解析，指出朱育賢的火力來自強壯的手腕，加上揮棒仰角，讓他得以將球扛出大牆，「或許我還活在舊時代，但朱育賢讓我想起了包格斯（Wade Boggs），當然包格斯比朱育賢的打擊技巧好多了。」雖然朱育賢以13戰10轟刷新最速紀錄，但積極進攻也導致吞了14次三振。

排在第二名的是NC恐龍捕手梁義智，去年他離開斗山熊，以聯盟史上次高的四年1100萬美元重金加盟，繳出3成54打擊率、20轟；第三名是起亞虎左投梁玹種，台灣球迷對這位南韓國家隊常客並不陌生，他是去年12強賽的三振王，不過冠軍戰對日本先發三局丟四分吞敗。