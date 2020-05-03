中職／刷新最速十轟紀錄 朱育賢：未來還會有人破

樂天桃猿隊朱育賢今晚敲出本季第十轟，只用了13場、55打席、51打數就達陣，三項都刷新中職最速紀錄，超越原紀錄保持人林智勝，朱育賢說：「很開心創造紀錄，相信未來也還會有人來破。」

猿隊今天在主場對上中信兄弟隊，朱育賢在四局下從德保拉手中敲出兩分砲，幫助球隊領先，也刷新紀錄，但朱育賢表示：「賽前還是保持平常心，針對投手的球路去做設定。」

去年上半季朱育賢敲出22轟，打破中職紀錄，但下半季也遇到低潮，僅敲出8轟，朱育賢說：「未來的事沒辦法保證，有過去年的經驗，知道一定會有低潮，如何成為更穩定的打者，這是我今年要面對的。」

對朱育賢來說，目前的目標是幫球隊拿下上半季冠軍，方法是保持健康、穩定出賽，至於需要加強的地方，仍然是心態的穩定度，今天五局下面對二、三壘有人的狀況卻吞下三振，朱育賢說：「不用安打都有機會，無論打擊、滾地球都能得分，但當下太用力揮。」

總教練曾豪駒認為，今年開季較晚，可能讓朱育賢剛好進入較好的打擊週期中，也期待能保持手感，「他現在比較不同的地方，是把本壘板紀律做好，想法比較穩定，不會再去揣測投手的想法。」