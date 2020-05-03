中職／曾豪駒反話鼓勵 藍寅倫敲出雙響砲
樂天桃猿與中信兄弟隊三連戰第一場，藍寅倫六打數無安打還吞下兩K，沒想到總教練曾豪駒不但沒鼓勵，還故意說反話：「滿開心看到你失敗。」結果藍寅倫連兩場敲長打，今晚演出單場雙響砲，幫球隊以9：3拿下二連勝。
藍寅倫今晚在首局、五局開轟，加上六局下一分打點安打，拉開與中信的比數，前一場也有四安打、兩支二壘安打的演出，他說：「長打可遇不可求，順其自然就好。」
不過5月1日猿隊以8：10敗給中信兄弟時，藍寅倫的心情沒這麼輕鬆，他坦言當時感到不小挫折，覺得如果自己有適時敲出安打，比賽結果可能會不同，「總教練沒有鼓勵我，他跟我說，滿開心看到你今天失敗。」
藍寅倫解讀，「貓總」的意思是，在球季前段碰到失敗，才知道怎麼改進，藍寅倫也說：「前面打得很順，自然也不會去改變，現在遇到挫折，反而會加以調整。」
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