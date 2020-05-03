中職／胡金龍滿貫砲加勝打 6打點幫伍鐸結束10連敗

富邦悍將隊老將胡金龍今天大演個人秀，在台南球場對統一獅之戰六打數三安打，包括四局上滿貫砲追平比數、五局上兩分打點安打成為致勝一擊，悍將隊終場12：7獲勝，洋投伍鐸中繼兩局未失分奪勝，終止跨季十連敗紀錄。

伍鐸上一勝是去年五月四日擊敗獅隊，五月十日再次對決吞敗後，開始悲慘連敗之旅，連續十五場先發未勝、 跨季十連敗都是外籍投手最慘紀錄，今天在隊友凶猛砲火掩護下，終於再嘗勝投滋味。

獅隊面對悍將隊先發投手游霆崴，三局下以三支安打、三次保送攻下五分，取得5：1領先，胡金龍四局上從獅隊先發投手施子謙的手中轟出左外野滿貫砲，一下手追成5：5平手。

這是胡金龍本季第二轟、生涯第七十六轟，也是個人第二支滿壘全壘打；施子謙投4.2局退場，胡金龍五局上在滿壘時站進打擊區，又從邱浩鈞的手中揮出兩分打點安打、超前比數，單場六分打點追平個人紀錄，獲選單場MVP。

施子謙本季首次投不滿五局，失六分（兩分自責）吞下首敗，終止開季二連勝。

悍將隊全場揮出15支安打，胡金龍、王正棠、高國麟各有三安；獅隊只有六安，郭阜林包辦三安、五分打點，只差二壘打就是完全打擊，團隊四次失誤中，陳傑憲出現兩次，陳鏞基、唐肇廷各一次。