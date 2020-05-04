中日職／守護神難成常勝教頭？ 林岳平要搶先翻轉

今年中華職棒、日本職棒有一個巧合的共同點，就是多了幾名新上任的投手出身總教練，而且剛好過去都曾是代表性的守護神，這在兩國的職棒史上都相當少見。

統一獅隊總教練今年從劉育辰換成「餅總」林岳平，成為統一獅隊歷史上自從2016年郭泰源之後再度投手出身的總教練。林岳平生涯468場出賽之中424場出任後援，累積129次救援成功、拿過1次救援王，至今是中華職棒史上累積最多救援成功的投手。獅隊史上雖然有大石彌太郎、謝長亨、郭泰源等總教練是投手出身，不過清一色都是先發投手，林岳平是守護神第一人。

獅隊去年不僅戰績墊底，還是四隊之中唯一勝率不及5成的球隊，加上體質上需要改善的問題多因此不被看好。不過球季開打至今，獅隊表現出來的士氣及拚勁都相當不錯，臨危授命的林岳平在這樣的情況之下仍帶領獅隊維持一定的競爭力，排名暫居第二（※至5月2日止），令人眼睛為之一亮。而日本職棒至今開幕遙遙無期，林岳平有機會率先證明守護神總教練的帶兵功力。

在日本職棒，投手常被認為與野手相比缺乏團隊意識，因此不如野手合適擔任總教練，而後援投手出身者更是極少有人可以去掃除外界對投手的低評價。史上通算1000勝以上的監督只有已經過世的「鬪將」星野仙一（1181勝1043敗53和、勝率0.531）是投手。累積1000勝以上的監督總計有12人，扣除掉沒有職棒經驗的藤本定義，另外11人之中內野手7人、捕手2人、外野手以及投手各1人。

另外，21世紀之後兩聯盟的優勝監督之中，中央聯盟只有2003年的星野仙一。太平洋聯盟也僅有2008年渡邊久信、2013年星野仙一、2015年及2017年工藤公康，兩聯盟38個球季（2001-2019）總共只有5個例子，比例相當低。而且這3人之中除了星野仙一算是「0.5個」後援投手之外，其餘皆為先發投手。

以日職近年來投手出身監督的代表性例子來說，首推軟銀監督工藤公康。在他2015年接掌兵符之後軟銀在5年之內拿下2次聯盟優勝、4次日本一，例行賽勝率高達0.608。不過軟銀本來就是一支戰力成熟而穩定的球隊，工藤真正的功力並未被彰顯。同時，他在選手時期是一名通算224勝的先發投手，因此後援投手在監督位置上被肯定的仍是寥寥可數。

軟體銀行鷹因為團隊戰力本來就超強，因此就難以顯現工藤公康的調度功力。 福耳攝影

日本職棒2020年球季有4個人可以顛覆這個既定印象，但究竟機會如何呢？還要等球季開打之後才能見真章！

今年有3支球隊更換新監督，其中除了樂天的三木肇之外都曾經是風光一時的後援投手。加上帶兵第二年的中日龍隊監督与田剛，4名投手出身的現役監督之中，除了工藤公康之外的3人過去都曾是著名的守護神。

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養樂多隊的高津臣吾從小川淳司手中接下兵符，他在日職效力15個球季，都待在養樂多燕子隊，生涯累積286次救援成功，是日職史上代表性的的救援王。佐佐岡真司生涯先發、後援兩頭跑，都扮演稱職，成就他在日本職棒締造百勝百救援的偉大成就，是日職史上第6人。養樂多、廣島兩隊都是相隔30年以上再度有投手出身者出任監督，高津臣吾、佐佐岡真司與林岳平相同，在所屬國家的聯盟從進職棒到退休都待在同一個球隊，並且擔任指揮官。一旦球季開打，將有機會為守護神轉到監督舞台之後創造歷史。

与田剛菜鳥時代的1990年就以31次救援成功獲得中央聯盟救援王以及新人王，雖然因傷職棒生涯短短7年就結束，不過累積了59次救援成功，菜鳥時代靠著剛速球對決打者的旋風至今讓球迷難忘。去年球季他從森繁和手中接下兵符，雖然中日龍只排名第五，不過許多認為評論家認為，坐擁大野雄大、柳裕也、梅津晃大、山本拓実、小笠原慎之介等投手，重整之後的中日龍隊投手戰力有相當好的競爭力，与田剛帶兵第二年球季將會是中央聯盟的一匹大黑馬。