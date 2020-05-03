中職／藍寅倫雙響砲 猿隊擊敗中信兄弟二連勝

樂天桃猿隊藍寅倫今晚演出生涯第四次的單場雙響砲，一個人就貢獻了三安打、四打點，加上翁瑋均6.2局失三分的優質先發，幫助球隊以9：3擊敗中信兄弟隊，拿下二連勝。

猿隊首局靠著藍寅倫的兩分砲，取得2：0領先，雖然中信兄弟岳東華在二局上開轟扳平，但猿隊朱育賢在四局下的兩分砲再度要回領先，五局藍寅倫再補上陽春砲，六局下再敲出一壘安打送回成晉，持續拉開分差。

朱育賢四局下的這發兩分砲不僅幫助球隊取得領先，更是個人本季第十轟，只花了13場、55打席、51打數，刷新中職最速紀錄，原紀錄為2009年La New熊隊林智勝的20場、82打席、73打數。

猿隊先發投手翁瑋均前一場作客統一獅隊，投3.1局失8分，今天回到主場，繳出優質先發，防禦率下降到5.82，被敲六支安打，另有四次三振、兩次四壞；接手的陳禹勳、黃子鵬也未失分。