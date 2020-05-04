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中職／米蘭達大殺四方 中信兄弟留得住嗎？

聯合新聞網 / Ramos
中信兄弟先發左投米蘭達表現實在太過優異，4場先發26局投球飆出31次三振、僅失6分，目前防禦率2.08排名第一，球迷卻不禁要擔心韓國職棒可能會進行挖角。 聯合報系資料照片
中信兄弟先發左投米蘭達表現實在太過優異，4場先發26局投球飆出31次三振、僅失6分，目前防禦率2.08排名第一，球迷卻不禁要擔心韓國職棒可能會進行挖角。 聯合報系資料照片

韓國職棒明天點燃戰火，成為繼中華職棒之後，全世界第二個開打的職業棒球聯盟，勢必受到矚目，另一個可以關注的焦點是，韓職是否會強力挖角中職洋投。

根據日前韓媒報導，受新冠肺炎役情影響，全球職棒運動幾乎停擺，美職大小聯盟和日職開打遙遙無期，因此，韓職將獵才眼光放在中職洋投市場。

韓職延後一個月開打，但依然打滿144場，賽程空前緊湊，洋投戰力需求勢必可觀，韓職10隊若有洋投表現不好，球團應該就會想辦法馬上換，但美洲地區職棒沒打，要找到符合需求的洋投難度比往年高，中職洋投持續出賽，實戰成績就是最佳面試依據。

以開季來看，中信兄弟洋投米蘭達潛在季中被韓職挖角的可能性。本季米蘭達出賽4場都是先發，拿到2勝，防禦率2.08，每局被上壘率0.81，26局投球送出31張老K，表現亮眼。

如果覺得米蘭達投球成績還好而已，那麼，就來比較中職全聯盟投球成績，本季中職投手防禦率高達5.80，洋投防禦率也是偏高的5.40，在全壘打滿天飛的聯盟，米蘭達只挨1轟，成績兩相對照更顯可貴。

古巴籍31歲左投米蘭達具3年大聯盟資歷，去年還效力日職軟銀鷹，先發18場拿下7勝，今年來到中信兄弟，一開始球迷都嚇一大跳，想說這麼強的洋投怎會來中職獻技，球季開打果然展現優於全聯盟投手實力的水準。

米蘭達在2017年先發29場，是水手先發投手中投最多局數的一位，但被打全壘打過多，三振能力也不算好，在隔年被水手釋出。 2018 Topps球員卡
米蘭達在2017年先發29場，是水手先發投手中投最多局數的一位，但被打全壘打過多，三振能力也不算好，在隔年被水手釋出。 2018 Topps球員卡

去年富邦悍將超強洋投索沙大殺四方，季中被韓職SK飛龍挖角，今年重返富邦，拿到比去年優渥的薪水，但附帶不得逃脫條款，本季應該不會再離開富邦了。

現在要觀察的點是，米蘭達有無和中信兄弟簽逃脫條款，如果有的話，以韓職球團財力，不管米蘭達轉隊費多少，相信都有辦法挖過來。也就是說，接下來米蘭達投得愈好，留不住的機會就愈大。

其實不只米蘭達，像是樂天桃猿卡本特、尼寇力，中信兄弟德保拉、羅傑斯，只要他們合約有附逃脫條款，都可能是今年韓職各隊想要網羅的目標。

桃猿洋投卡本特表現漸入佳境，初登板6局失5分後，近兩戰都是6局以上、無責失的好投。 聯合報系資料照片
桃猿洋投卡本特表現漸入佳境，初登板6局失5分後，近兩戰都是6局以上、無責失的好投。 聯合報系資料照片

近年韓職挖角中職洋投例子屢見不鮮，去年SK飛龍挖角索沙就是一例，2017年中信兄弟艾迪頓只丟1場就被樂天巨人找去，2014年KT巫師也在季中挖角義大犀牛洋投希克。

韓職球團與洋將簽的是保障約，待遇又優於中職，洋投很難向美鈔說不，中職球團雖然透過轉賣洋將獲取一筆轉隊費，但好手流失仍對聯盟競爭力產生影響，這也是頗為無奈之處。

米蘭達 中信兄弟 樂天桃猿

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