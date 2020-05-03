中職／主場勝率、長打率高 曾豪駒點出「熟悉」是關鍵

中信兄弟隊洋將說：「寧願在洋基球場對上洋基隊，也不想在桃園球場遇上樂天桃猿隊。」猿隊今年在主場保持高勝率，長打率更是比客場好上一大截，總教練曾豪駒認為，有「家」的感覺，讓球員能夠保持好心情。

猿隊本季在客場雖然也是4勝2敗的好成績，不過主場拿下6勝1敗，從打擊數據來看也有明顯落差，主場打擊三圍是打擊率3成57、上壘率4成03、長打率6成15，到了客場變成打擊率3成35、上壘率3成61、長打率4成72，打點數也從主場的68打點，掉到客場是37打點。

對於主客場的打擊數字差距，曾豪駒表示，在主場比較熟悉，球員知道什麼時候、怎麼去做調整，加上也有更充分的時間去觀看情蒐影片，「選手能夠保持比較好的心情。」

不過對於這樣的落差，曾豪駒認為反而是未來努力的重點，「希望能讓主客場的表現都一樣穩定。」猿隊過去在球迷的強力應援下，享有「全猿主場」的高勝率美名，今年球迷無法進場，依舊保持優良傳統。