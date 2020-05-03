中職／象猿8日對決開放200人？馮勝賢：沒有相關訊息

中華職棒本季賽事受到新冠肺炎疫情影響，開季前四周未開放球迷進場，外傳八日在台中洲際球場進行的中信兄弟、樂天桃猿隊之戰，已向體育署申請開放200人進場，中職聯盟秘書長馮勝賢表示，沒有相關訊息。

中職將於五日召開領隊會議，馮勝賢指出，各球團代表會針對球迷進場相關議題，進行更進一步討論，希望最快本月就能開放觀戰。

他表示，聯盟一直配合政府的政策，若能開放球迷進場，原則上以500人為上限，每場比賽扣掉兩隊人員、球場工作人員、媒體，大約可以開放250名球迷，實名制、分散座位、進場動線一定要有最完善的規畫。

兄弟從五日起在台中洲際球場進行單周五連戰，先對統一獅二連戰、再戰猿隊三連戰，馮勝賢對於台中傳出八日象、猿戰200人進場一事，強調沒有收到地方政府的訊息，一切等到五日開完防疫會議再說。

兄弟領隊劉志威態度相同，認為五日會議結束後，聯盟才會有正式決議，到時再和台中市政府討論因應計畫。

中職前天已將開放球迷進場計畫傳送衛福部，從目前進度看來，開季滿一個月左右、本月中旬應可開放球迷進場觀戰。