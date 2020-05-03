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中職／廖乙忠休一天就上 丘昌榮解釋：投球數不多
中信兄弟隊先發投手羅傑斯昨天面對樂天桃猿隊，投不滿三局就提前退場，廖乙忠僅休一天上場救火，總教練丘昌榮解釋，因為廖乙忠上一場先發僅投38球，所以才會派他出來中繼，接下來依然是球隊先發人選。
中信先發近期連環爆，4月30日廖乙忠先發0.2局丟了五分，昨天羅傑斯投2.2局失八分（五分責失），緊急派上廖乙忠接手，2.1局僅失一分，這次用了48球，丘昌榮表示：「因為有狀況，所以安排他去中繼，下周還是球隊的先發輪值。」
中信先發防禦率4.63排四隊第二，不過三洋投中僅米蘭達防禦率2.08較有水準，德保拉防禦率5.12、羅傑斯6.46都不算出色，開季三連敗的德保拉在觀察名單中，就看今天先發表現如何。
今年各隊開放註冊四名洋投，中信二軍雖有萊福力在，不過目前只投過一次實戰練習投球，預計再投一次才會安排在二軍出賽，丘昌榮表示，既然有四名洋投，就會看狀況輪替，但也要先觀察萊福力在二軍的狀態。
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