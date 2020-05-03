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中職／劉家「堅持」換千勝 蔡昱詳想看樂天兩千勝

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊教練蔡昱詳從球員到教練，完整見證千勝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊教練蔡昱詳從球員到教練，完整見證千勝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊史第1勝到第1000勝，第一金剛時期的隊職員中，只有經理張志隆、教練蔡昱詳共同見證，中間有哭過、有笑過，蔡昱詳點滴在心頭，最感謝的是董事長劉保佑、領隊劉玠廷的「堅持」，才有千勝的誕生，也期待未來能在樂天旗下看到第1500、2000勝。

猿隊隊史從2003年的第一金剛起算，當時整季僅20勝71敗，球迷不滿時拿東西丟進場內是常態，蔡昱詳感嘆的說：「當時也只能說自己技不如人。」

隔年La New接手後銳意革新，提供不少後勤支援，但也要求球員要嚴格訓練，終於在該年靠著蔡昱詳的再見全壘打，終止對兄弟象隊20連不勝，劉保佑趁勢刊登廣告，提供全台215家La new門市八折回饋，短短一周營業額破億，日後球隊奪冠時也效仿這招推出優惠。

蔡昱詳表示：「千勝中印象最深的應該就是這一勝。」從球員到教練，蔡昱詳完整參與，他說：「第一個要感謝的是董事長劉保佑、領隊劉玠廷，沒有他們這些年的堅持，就不會有千勝。」

第二個感謝的是前總教練洪一中打造出的訓練系統，蔡昱詳說，在洪總帶領下，球隊氣氛團結，也與羅德隊展開交流戰，並在秋訓期間派球員、教練去取經，都是幫助球隊建立穩定的系統，「從La New接手後，總教練都很嚴格，洪總也是，要求苦練、態度。」

今年Lamigo將球隊經營權交給日商樂天集團，蔡昱詳說：「也很感謝樂天，希望接下來能繼續拿下1500、2000勝。」至於自己能不能繼續親眼見證？蔡昱詳笑說：「先保持身體健康吧。」

樂天桃猿隊經理張志隆從第一金剛時期效力至今。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊經理張志隆從第一金剛時期效力至今。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 劉保佑 劉玠廷

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