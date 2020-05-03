中職／羅力復健賽4局飆7K 悍將洋投戰力待提升

中職本季賽事開打四周，富邦悍將隊洋投羅力因為鎖骨附近不適、持續調整，至今無法登錄一軍；他今天在二軍例行賽展開首場復健賽，對統一獅隊先發四局，只被揮出兩支安打、保送一次、無失分，飆出七次三振，何時重返一軍出賽仍待教練團評估。

羅力上周開始進牛棚練投，今天首次在二軍比賽實戰，投54球完成四局任務，其中35顆好球，面對14人次有一半用三振解決，只被上過一次得點圈。

羅力退場後，獅隊面對悍將隊三名後援投手張竣龍、歐書誠、倪福德，一共揮出十支安打、攻下六分，終場以6：1獲勝。

張竣龍中繼一局，被揮出五支安打、失三分，吞下本季二軍第三敗；倪福德投一局，被揮出三支安打、失一分。

獅隊先發投手陳育軒投五局，被揮出六支安打、失一分，奪下本季二軍首勝，終止二連敗。

悍將隊一軍目前戰績5勝9敗排名墊底，索沙四場先發投出1勝2敗、防禦率6.55，伍鐸更不理想，三場先發吞下兩敗、防禦率9.24，另一名洋投包林傑因傷無法出賽。