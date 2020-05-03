中職／相隔935天再回一軍 劉昱言找王維中挖寶

樂天桃猿隊今天做出牛棚異動，以左換左，昨天中繼表現不佳的林逸翔下放二軍調整，拉上已兩年未在一軍出賽的劉昱言，相隔935天再回到一軍名單，劉昱言說：「兩年的不順，才有現在的自己。」

林逸翔昨天九局上在大比分差距下登板，但一個出局數都沒抓到，被敲兩安，丟掉四分（兩分自責）就退場，今天被下放二軍，猿隊總教練曾豪駒表示：「他的控球有些狀況，先去二軍調整，昨天想讓他消耗局數，但沒做好工作，動作穩定度還要調整。」

牛棚少了唯一左投林逸翔，從二軍拉來劉昱言頂替，曾豪駒表示：「他在二軍表現穩定，也是左投，原本就設定由這兩人輪替。」劉昱言季前原本被看好是牛棚左投重要戰力，但未在開季名單中，在二軍出賽7場、8.1局，防禦率6.48 。

相隔近千天才回到一軍，劉昱言心情上沒有特別不同，「只是換個地方比賽而已。」劉昱言上次在一軍出賽已是2017年10月11日，近兩年都在二軍出賽。

這兩年期間，劉昱言的心態從原本急著要回到一軍，如今改以穩定出賽為目標，「無論是在一軍還是二軍，穩定出賽就能被教練團看見。」

劉昱言也感謝這段期間二軍教練團的幫助，二軍教頭劉榮華就提醒不少要注意的小細節，「我們在二軍就是有地方比別人差，只能多練習，教練團的幫助很大。」

除了教練團，劉昱言也跟不少學長請益，對象包括今年以自行培訓身分隨著猿隊練習的王維中，兩人在傳接球的過程中，王維中就會提醒劉昱言有哪些動作需注意，也會分享在美職、韓職的經驗。

其中劉昱言改變最多的，是賽前傳接球熱身的動作多了墊步，根據王維中說法，美職在遠距離傳球時都會加上墊步，能夠加快熱身速度，也能模擬比賽時的投球力道。