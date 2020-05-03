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中職／猿隊千勝納入金剛 聯盟、球團不再各自解讀

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿前身第一金剛隊。 報系資料照
樂天桃猿前身第一金剛隊。 報系資料照

樂天桃猿隊昨天在桃園球場以16：11擊敗中信兄弟隊，全隊賽後高舉千勝看板，慶祝這場別具意義的勝利；中職官方每年列出的正式紀錄，現役四隊各種數字都包括前朝在內，猿隊迎接千勝的動作，也代表球團高層承認隊史包括2003年第一金剛隊。

中職開打31年來，不斷出現球隊易主、甚至解散的狀況，除了統一獅隊一路堅持，中信兄弟、富邦悍將、猿隊都是新企業接手老球團，聯盟公布獅隊1626勝、兄弟1534勝、悍將1307勝、猿隊1000勝紀錄，當然包含球隊前身，兄弟可回溯到1990年象隊起步，悍將隊史元年則是1993年俊國熊隊。

猿隊千勝紀錄包括第一金剛一年20勝、La new熊七年379勝、Lamigo桃猿591勝、樂天10勝。

中職過去時常出現聯盟、球團對紀錄不同調的情況，興農1996年接手俊國、義大2013年接手、悍將2017年接手義大時，某種程度上都認為自己是新球團、延續過去紀錄不是太重要的事，La new在2004年接手第一金剛之後，也有類似想法；樂天昨天慶祝隊史千勝的場面，可以當成範本，聯盟和球團在紀錄方面不必再各自解讀。

台灣兩個職棒聯盟2003年合併，第一金剛經營一年的過渡期，整季出賽100場只有20勝71敗9和，單季勝場數和勝率2成20都寫下中職最慘紀錄，和Lamigo桃猿2017年78勝（41敗1和）、年度最多勝場相較，讓很多球迷覺得不可思議。

第一金剛2003年上半季只有九勝，下半季被誠泰太陽隊追平，並列歷年半季最少勝紀錄，金剛全年對戰象隊20場打出2和18敗，也寫下單季對戰單一球季未有勝場紀錄。

值得一提的是，第一金剛當年25支全壘打，創下單季單隊最少轟紀錄，沒想到象隊2010年竟然只有22支全壘打，取代金剛成為史上最慘，但靠四名洋投卡斯帝、麥格倫、羅曼（合計37勝）、庫倫（34救援）打天下，奪下隊史第七冠。

中職 樂天桃猿 中信兄弟

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