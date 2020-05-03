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國小硬聯／MVP石晨廷4局完封 教頭讚心理素質好

聯合新聞網 / 智林體育台提供
中平國小石晨廷冠軍戰先發4局無失分。 學生棒球聯盟提供
中平國小石晨廷冠軍戰先發4局無失分。 學生棒球聯盟提供

被總教練李國強視為最穩定，桃園市中平國小小將石晨廷沒讓教練失望，今天(3日)在國小硬式聯賽冠軍戰對同縣市大勇國小繳出4局完封(只打4局)，賽後獲得MVP大獎。

中平上學期在重光盃拿下冠軍，就是靠著石晨廷再見安打奪勝，這次國小硬式聯賽中平一路闖進冠軍戰，石晨廷肩負決賽先發重任，他以68球登板4局無失分，被敲出4安打，投出3次三振、3次四死球，壓制人高馬大的大勇打者，表現精彩。

李國強說，石晨廷的心理素質好，有狀況會馬上調整，像是兩壞球後自己調慢節奏，加上打擊連貫性好，才會打得這麼順，「未來如果他的身材能再長高一些，相信很值得期待。」

石晨廷說，今天早上才知道要先發，第一次投冠軍戰不會緊張，大勇打擊不錯，教練提醒不要丟太好的球給對方打，隊友分數有進來也很重要，對自己信心有幫助。

石晨廷曾在重光盃斬獲打點、全壘打、MVP三項大獎，國小硬式聯賽再度抱回MVP，他說，自己比較喜歡投球，能解決強棒三振打者很開心。

【個人獎】

最佳總教練：桃市中平#30李國強

最佳教練：桃市中平#29烏瑪斯‧索克魯曼

最佳教練：桃市中平#28戴源宏

打擊獎第一名：桃市仁善#14楊冠霖（打擊率0.692）

打擊獎第二名：桃市大勇#6周侑霖（打擊率0.625）

打擊獎第三名：桃市仁善#13楊益（打擊率0.692）

全壘打獎：桃市中平#10許庭愷

打點獎：桃市仁善#13楊益(14打點)

投手獎：桃市大勇#6周侑霖(四勝)

MVP：桃市中平#6石晨廷

中平國小石晨廷抱回MVP大獎。 學生棒球聯盟提供
中平國小石晨廷抱回MVP大獎。 學生棒球聯盟提供

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