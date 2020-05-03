國小硬聯／中平扣倒強勢奪第二冠！桃園包辦前三名
中平、大勇今天(3日)上演桃園內戰爭冠戲碼，中平在先發投手石晨廷4局完封以及傅國銓開轟帶領下，提前4局以10：0獲勝，相隔4年抱回國小硬式聯賽隊史第二座冠軍。
中平、大勇繼104學年度後再度在冠軍戰碰頭，中平把握開局打出氣勢，前兩棒以安打、保送陸續上壘，接著石晨廷二壘安打、廖源霖安打送回2分，下一棒傅國銓夯出左外野三分砲，中平單局先灌進5分。
中平2局下靠著傅國銓安打再下一城，3局下再以2安打、1失誤、高飛犧牲打再添2分，到了4局下，傅國銓、許庭愷、簡兆蔚連續安打，加上2次失誤，中平再追加2分，加上石晨廷4局4安打無失分封鎖住大勇打線，結果中平4局就拿下勝利。
中平今年在市內選拔賽對上大勇沒有輸過，總教練李國強表示，我們穩定性高，知道要對戰大勇時，就覺得贏球機會高，「大勇也是很好的對手，只要努力大家都很棒」，中平本學年度在重光盃拿過冠軍，不過其他盃賽幾乎都有4強成績，李國強說，其實每個比賽都在從中檢討缺失，才能造就最後的冠軍。
中平抱回隊史第二冠，桃園球隊也包辦前三名，李國強說，這代表桃園基層很穩固，要感謝市政府、資深顧問張滄彬老師以及校方的支持，「市府給球隊資源，張老師將基層環境紮根打好，相信桃園教練大家都有相同感覺，而學校對棒球隊也都給予正面鼓勵，像是校長(劉雲傑)從不給我們壓力，只希望小朋友健康打球，生活管理做好。」
李國強也爭取，桃園專任教練名額能再增加，「桃園是全國棒球指標的縣市，目前大概有13、4名正式專任教練，希望能再突破，一起為教練打造更好的環境。」
【團體獎】
第一名：桃市中平
第二名：桃市大勇
第三名：桃市仁善
第四名：東縣卑南
第五名：中市大仁
第六名：北市福林
第七名：桃市龜山
第八名：嘉縣和興
林立表弟楊益即刻救援 仁善連兩年獲季軍
開局先發投手李旻翰有狀況，桃市仁善小將楊益臨危受命接替登板，中繼4.2局失3分(2分自責)，打擊也貢獻猛打賞，帶領仁善以8：6擊敗東縣卑南，連兩年拿下國小硬式聯賽季軍，卑南則獲殿軍。
仁善、卑南的季軍之爭，卑南開局就出現3支二壘安打，讓仁善緊急換投楊益，他適時踩住剎車，但卑南先得3分，仁善在2局上靠著吳敬偉陽春砲在內追回2分，到了3局上1出局後，仁善楊冠霖、楊益連續敲出安打，加上保送，卑南決定換投，不過仁善再出現3安打，一舉吃下5分大局。
卑南4局下利用失誤追回1分，5局下羅浩鍏安打送回2分，將比分拉近到只差1分，不過仁善6局上楊冠霖、楊益安打連發打下保險分，最後以2分差贏球。
仁善楊益投打俱佳，成為致勝功臣，不僅中繼登板止血，打擊也繳出4支3，教練周暐峻表示，沒對過卑南，沒想到先發投手李旻翰的球路對他們口味，所以才趕快換上楊益，他今天投球比前一場8強賽對大仁好，「他的球質、球威、續航力不錯，屬於大賽型投手，關鍵時刻也常派他上場，打擊雖然有3支安打，但有2支有點運氣成分，他算是長打型打者。」楊益則自認今天投得很好，尤其是控球，有達到教練要求。
阿美族的楊益自小二下學期就加入棒球隊，球齡較長，他的爸爸有打壘球，表哥是樂天桃猿林立、味全龍張皓緯，他說，偶像就是表哥，佩服他們能打到職棒，希望自己向表哥看齊。
仁善連兩年榮獲季軍，最佳成績則是106學年度亞軍，近三年都有至少前三名佳績，周暐峻說，二、三、四名都拿過了，未來就是以首座冠軍為目標。
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