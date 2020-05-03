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中職／疫情緩盼開放觀眾 馮勝賢：等中央和地方政府回覆

聯合報 / 記者吳敏欣／台北即時報導
中職秘書長馮勝賢。 報系資料照
中職秘書長馮勝賢。 報系資料照

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，已經連續20天無本土新增病例，何時能解封大型活動限制重新開放球迷進場，成為中職「超前部署」的下一步，秘書長馮勝賢表示，目前配套措施都已經遞交給各級單位，「我們樂觀其成、等待回覆。」

昨天台灣挑戰連續七天零確診失利，讓振興國內經濟的時機恐怕生變，先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說，若出現一周零確診，就可以開始討論。

雖然昨天國內新增三例境外移入，但疫情獲得控制情況下，社交活動逐步重啟，中職也會按照先前計畫，下周二召開防疫會議，針對指揮中心的決定與回覆，討論是否開放球迷進場。

受制於戶外500人大型活動的禁令還在，中職得獲得中央指示才能有下一步動作，馮勝賢表示，已經將球迷開放後的規劃和配套上呈給體育署和地方政府，目前正靜候佳音。

中職提出實名制、分區、梅花座和測量體溫等相關防疫措施，就為了獲得中央肯首和地方支持，一旦申請通過，就能立下全球第一個開放球迷進場的職棒典範。

先前受訪時馮勝賢曾說過，初步開放名額會遵照指揮中心規定，依目前一場比賽連同球員和工作人員約250人來看，若要控制在500人以下，可能只開放200名球迷進場，就看指揮中心是否有所放寬。

中職 馮勝賢

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