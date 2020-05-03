中職／美媒取經台灣防疫 王建民認為大聯盟難效法

現為中信兄弟二軍客座投手教練的王建民，接受「波士頓環球報」記者亞伯拉罕（Pete Abraham）越洋訪問，他指出大聯盟恐怕難以效法中職的防疫規範，因為選手們各有住處，接觸史複雜許多。

中職能成為全球新冠肺炎疫情下率先開打的職棒聯盟，王建民認為這是教練團和球員共同合作的成果，「每個人都小心非必要的群聚，限制接觸，我們被告知不能去酒吧、餐廳和卡拉OK，每個人都很配合，因為沒有人想當拖累整個聯盟的那位。」

王建民表示，現在搭乘球隊巴士到球場的標準動作，就是戴上口罩，如果有人發燒，那他就必須回到宿舍中，口罩幾乎不離臉。

王建民向外媒坦言，「現在還能有比賽感覺很棒」，擁有多年旅美經驗的他卻點出，大聯盟恐怕無法做到相同的防疫手段，「在美國，每個選手都自己有住處，接觸史就更複雜了，這樣感染的機率也會提升。」

這次為中職提供英語轉播的主播王雲慶向亞伯拉罕分享說道，「毫無疑問，台灣現在能進行棒球賽的事實，反應了對新冠肺炎防治的卓越成果，我必須感激醫護人員的貢獻和犧牲，保護了台灣人民，也要給配合防疫的民眾們鼓掌，他們也保護了自己。」