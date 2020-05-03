中職／接受ESPN訪問 羅里奇：中職有很多3A打者

統一獅洋投羅里奇接受ESPN訪問，暢談他在新冠肺炎疫情下奔波台灣與美國之間的心情，也分享在中華職棒閉門打球的經驗，而他在紅襪擔任總教練的叔叔羅尼克（Ron Roenicke）也替姪子出面說道，「我很開心看到中職開打，但我無法在這裡說著『他們那都打了，為什麼我們不能？』，因為我知道我們還有路要走。」

羅里奇1月底來台向獅隊報到，不過3月中當新冠肺炎開始入侵美國時飛回佛州家中，陪妻子迎接女兒出生，這也是簽約時的附帶條件，曾因在墨西哥打球錯過第三個小孩到來的他說，「我想要在疫情變嚴重之前回到家中，所以我預留充裕的時間，我大概在預產日八、九天之前就到了。」

停留兩周後，羅里奇準備回到台灣，「當我要離開時，我知道許多人在擔心，我表現出必須走的樣子，但我心裡其實跟他們一樣，因為台灣和武漢距離這麼近。」

羅里奇分享回到台灣後配合政府完成哪些防疫措施，他說一開始球隊告知可以留在公寓裡，後來卻被送往高雄的防疫旅館，待了兩周才重見天日，每天只能透過在門口領三餐、放置垃圾稍微吸一口外頭的空氣，為了保持訓練，他豎起一張床，對著床墊練習投球，「結束後我第一個去的地方是星巴克，走出來的一瞬間感覺怪怪的，因為過去15天，我的移動範圍不超過五呎。」

加入獅隊第三年的羅里奇今年尚未正式出賽，不過隨隊中的他仍見識到閉門比賽下，棒球場有多安靜，「你可以聽到每個聲音，聽到對手那邊在聊天，聽到自己隊友表現不好在罵髒話，聽到教練在休息區討論。」

羅里奇對外介紹中職，認為有許多出色的打者，「這聯盟中真的有些很好的打者，手眼協調、解讀投手、揮棒流暢度和爆發力都不錯，我認為他們很多人有3A水準。」