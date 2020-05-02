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中職／猿隊達成千勝里程碑 教頭曾豪駒感謝洪一中

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
猿隊拿千勝，除了感謝前老闆，總頭曾豪駒也謝謝前總教練洪一中。記者余承翰／攝影
猿隊拿千勝，除了感謝前老闆，總頭曾豪駒也謝謝前總教練洪一中。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今晚拿到隊史第1000勝，教頭曾豪駒很感謝跳槽到富邦悍將隊的前總教練洪一中，「沒有他一路建立這樣的系統，這支球隊不會變成強隊，謝謝他」。

曾豪駒先謝謝前球團劉老闆（劉保佑）、領隊（劉玠廷），「因為他們地這麼堅持，讓我們走下去」。

曾豪駒也提到曾經在這支球隊待過的球員和教練，「有他們慢慢累積，才有千勝」。

千勝的感謝詞還有洪總，曾豪駒說：「接下來我們會秉持好的東西，持續進步，需要改進的地方，也會稍微調整。」

這是樂天接手球隊後達成的第一個里程碑，曾豪駒說：「未來我們還會創造更多紀錄。」

目前中職各隊的隊史千勝紀錄，以獅隊的1626勝最多，中信兄弟隊1534勝居次，富邦悍將則有1307勝。

猿隊累積千勝，賽後全隊合影留念。記者余承翰／攝影
猿隊累積千勝，賽後全隊合影留念。記者余承翰／攝影

曾豪駒 樂天桃猿 富邦悍將

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