聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／猿隊達成千勝里程碑 教頭曾豪駒感謝洪一中
樂天桃猿隊今晚拿到隊史第1000勝，教頭曾豪駒很感謝跳槽到富邦悍將隊的前總教練洪一中，「沒有他一路建立這樣的系統，這支球隊不會變成強隊，謝謝他」。
曾豪駒先謝謝前球團劉老闆（劉保佑）、領隊（劉玠廷），「因為他們地這麼堅持，讓我們走下去」。
曾豪駒也提到曾經在這支球隊待過的球員和教練，「有他們慢慢累積，才有千勝」。
千勝的感謝詞還有洪總，曾豪駒說：「接下來我們會秉持好的東西，持續進步，需要改進的地方，也會稍微調整。」
這是樂天接手球隊後達成的第一個里程碑，曾豪駒說：「未來我們還會創造更多紀錄。」
目前中職各隊的隊史千勝紀錄，以獅隊的1626勝最多，中信兄弟隊1534勝居次，富邦悍將則有1307勝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言