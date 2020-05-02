中職／猿隊拿到隊史第1000勝 史上第4支千勝球隊

樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，3、6局各打出大局攻勢，終場以16：11獲勝，率先拿到本季第10勝，也是隊史第1000勝，成為中職史上第4支千勝球隊，累積速度僅次於統一獅隊。

此戰3局上打完，兄弟以5：1領先，3局下猿隊反撲，10人次的攻擊，打出7分大局。

猿隊3局下從藍寅倫安打開始，陳俊秀、朱育賢敲安、林智平二壘打、余德龍安打扳平比數，兩人出局後林立再擊出安打，送進兩分超前。

4局下朱育賢開轟，本季第9支全壘打出爐，改寫中職最速紀錄；原紀錄由中信兄弟林智勝、猿隊陳俊秀共同保持，兩人都在2016年締造，出賽16場比賽敲9轟。

猿隊另在6局下打了11人次，6支安打加兩次保送再拿6分；朱育賢此戰擊出4支安打、貢獻3分打點，獲選單場MVP。

猿隊先發投手王溢正雖在前3局都有失分，投完5.1局退場，被擊出11支安打、失5分、責失4分，仍靠隊友打擊相挺拿到本季第3勝。

兄弟先發洋投羅傑斯只投2.2局、被擊出9支安打、失7分、5分責失，吞個人本季首敗（1勝）。

中職史上第1支千勝球隊為統一獅隊，在2009年6月6日達成，兄弟象隊（現為中信兄弟隊）則在2010年完成隊史千勝挑戰。

富邦悍將隊隊史包含俊國熊、興農牛、義大犀牛隊的演進，千勝里程碑在2014年8月16日達成，當時是義大犀牛隊。

猿隊前身則有第一金剛、La new熊和Lamigo桃猿隊，到目前為止累積打過1933場比賽，千勝累積速度僅次獅隊的1862場。