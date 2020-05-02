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國小硬聯／冠軍賽桃園內鬥 大勇、中平爭金盃

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
國小硬式聯賽，許庭愷準決賽登板先發投出八次三振。圖／學生棒球聯盟提供
國小硬式聯賽，許庭愷準決賽登板先發投出八次三振。圖／學生棒球聯盟提供

國小硬式聯賽冠軍賽對戰組合出爐，大勇國小、中平國小今日八強、四強賽接連過關，決賽形成「桃園內鬥」，大勇連兩年打進冠軍賽要拚隊史首冠，中平則是第三次打進決賽，104學年度曾拿下冠軍。

大勇在八強戰對上龜山，前三局大勇以2：1領先，四局上龜山靠著保送、失誤之後出現四安打串連，一口氣攻進五分，不過大勇四局下先追三分，六局下黃晟浩安打先扳平，下一棒羅修翊掃出中外野安打向對手說再見，以7比6驚險獲勝。

四強戰對上仁善國小，打完三局上大勇還處於0：2落後，不過三局下六支安打攻進五分，仁善雖然在四局上同樣攻進五分，但大勇在四局下由李星漢陽春砲點燃戰火，單局打了11人次，再添五分，五局下張以承補上陽春彈，以11：7獲勝，取得冠軍戰門票。

中平在八強賽對上嘉義縣和興國小，該局先被攻下四分，但一局下中平攻下五分超前，和興三局上再添三分，但三局下許庭愷轟出陽春砲，單局攻下四分要回領先，五局再添兩分，以11：7勝出。

接著四強賽中平對上台東縣卑南國小，前一場開轟的許庭愷改當先發投手，投了5.2局用87球，被敲九支安打，投出八次三振、兩次保送，丟掉三分，石晨廷收尾最後0.1局鎖住勝果，以7：3獲勝，挺進冠軍戰。

明天上午11點中平將與同縣市的大勇角逐金盃，總教練李國強說，互相都很熟悉，要掌握大局以及守備穩定性，不會給選手壓力；大勇總教練林佳宏則說，今年市內選拔賽對中平沒贏過，「桃園球隊都很強，大家實力在伯仲之間，就看誰有掌握到就有機會。」

國小硬式聯賽，大勇在8強賽靠著再見安打以7：6氣走龜山。圖／學生棒球聯盟提供
國小硬式聯賽，大勇在8強賽靠著再見安打以7：6氣走龜山。圖／學生棒球聯盟提供

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