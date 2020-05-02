中職／高國麟五安打擒獅 悍將止三連敗

富邦悍將隊高國麟敲出五支安打，包括一發代表勝利打點的全壘打，林益全單場雙響砲，貢獻五打點，加上江國豪回穩投六局無失分，以11：2擊敗統一獅隊，中止三連敗。

高國麟生涯第一次單場敲出五安，三局上的陽春砲幫球隊先馳得點，五局上敲安延續攻勢，該局悍將隊攻下三分，八局上打到全壘打牆頭的二壘安打則帶有一分打點，差一支三壘安打就完全打擊，不過九局上再上場打擊，敲出的是一壘安打。

悍將隊火力串聯，15支安打就攻下11分，林益全在七局上敲出三分砲、九局上再敲出兩分砲，生涯第13次單場兩轟，王正棠貢獻兩打點，李宗賢也敲出三支安打。

獅隊林安可八局下的滾地球推進幫球隊打破鴨蛋，不過總計三打數僅敲出一支一壘安打，連續開轟場次停在四場，無緣超越2016年王柏融的中職新人連四場開轟紀錄。

悍將隊先發投手江國豪投六局無失分，僅被敲出三安，一甩上一場對中信兄弟隊投五局失十分的低潮，本季首勝入袋，防禦率也下修到7.71；獅隊先發費爾本投5.2局失4分，承擔敗投。