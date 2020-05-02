中職／陳晨威挑戰盜本壘 嚇出米蘭達投手犯規
樂天桃猿隊陳晨威昨晚挑戰盜本壘，讓中信兄弟隊大聯盟等級投手米蘭達嚇到發生犯規，米蘭達說：「以前沒遇過，是我太大意了。」
昨晚對中信兄弟之戰，陳晨威靠安打、盜壘及隊友推進至三壘，之後嘗試盜本壘，米蘭達沒想到他會往本壘衝，雖在慌亂中出手牽制，但投球動作因此不連續。
主審原本判定陳晨威被觸殺出局，但最後經過裁判討論，認定是米蘭達發生投手犯規，改判安全進壘得分。
陳晨威說，米蘭達是開放式投球姿勢，且是左投、看不到三壘，「決定盜本壘」，總教練曾豪駒也很肯定他的想法。
曾豪駒說：「陳威晨腳程有破壞力，會給對手製造壓迫感。」
米蘭達坦言，過去沒有多注意陳威晨，「在壘包上展現積極度，很厲害，之後會特別留意他」。
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