中職二軍／完封龍頭中信兄弟 味全龍八連勝

帶著連勝氣勢，味全龍隊今天對上二軍排名第一的中信兄弟隊，先發投手郭郁政繳出五局無失分好投，加上張政禹四安打、一打點的貢獻，以4：0拿下八連勝，距離中信兄弟只剩下1.5場勝差。

味全龍隊首局就靠著朱祥麟高飛犧牲打先馳得點，四局下曾陶鎔在兩出局後的安打再添一分，五局下張政禹的二壘安打、六局下張皓緯的一壘安打各有一分打點。

擔任第二棒的張政禹扮演攻勢發動機，首局敲安後跑回第一分，四支安打中有兩支一壘安打，二壘安打、三壘各一，差一支全壘打就可完全打擊，連五場敲安的他，目前打擊率來到3成81。

龍隊先發投手郭郁政僅在第一、第五局各被敲出一支安打，另有兩次四壞保送，沒有三振，與接替的五位牛棚投手聯手完封，拿下勝投，森榮鴻、黃東淯各有一次中繼成功。

味全龍開季十場吞下六敗，不過從4月17日以7：6擊敗中信兄弟後，至今未嘗敗仗，戰績13勝8敗1和；中信兄弟開季就拉出六連勝、八連不敗，最近八場比賽拿下五勝一和，輸掉的兩場都是敗給味全，戰績14勝6敗3和。