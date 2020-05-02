國小硬聯／大勇雙殺桃園自家人 對決中平拚隊史首冠

桃園市大勇國小今天(2日)在國小硬式聯賽連兩場廝殺自家人，8強賽靠著再見安打以7：6氣走龜山國小，4強賽再以11：7擊退仁善國小，連兩年挺進冠軍戰，明天將與同縣市的中平角逐金盃。

大勇對龜山之戰激烈廝殺，打完前3局，大勇以2：1領先，龜山4局上利用保送、失誤之後出現串連4安打，一舉灌進5分，但大勇也不想放棄，4局下先追回3分，到了6局下展開絕地大反攻，2出局後以內野安打、觸身球攻佔一、二壘，黃晟浩接著安打先扳平，下一棒羅修翊掃出中外野安打向對手說再見。

氣勢大振的大勇隨後對上仁善同樣展現韌性，打完3局上，仁善以2：0領先，大勇3局下展開反攻，連續6支安打攻進5分反超，仁善在4局上同樣攻下5分大局要回領先，但大勇4局下自李星漢陽春砲開啟11人次猛攻，包括5安打、3保送再拿5分，5局下張以承陽春彈追加保險，以4分差贏球，拿到決賽門票。

大勇國小將拚隊史首座冠軍。 學生棒球聯盟提供

大勇總教練林佳宏表示，第一場對龜山，小朋友展現不放棄精神，加上周侑霖後援2局沒失分壓制住對手，才能有反攻的機會，「今年一整年都沒贏過龜山，關鍵的這一場能夠討回來當然大家都很開心」，第二場對仁善則是小朋友想贏，「往年我們輸了就輸了，今年都能夠不放棄，是值得鼓勵的地方。」

大勇明天將與中平進行桃園內戰，力拚隊史首座冠軍，林佳宏說，今年在市內選拔賽對中平沒贏過，「桃園球隊都很強，實力在伯仲之間，就看誰有掌握到就有機會。」

許庭愷準完投又開轟 中平三度挺進冠軍戰

中平國小許庭愷開轟。 學生棒球聯盟提供

昨天對南投縣新街國小的搶八大戰打得驚心動魄，桃園市中平國小今天(2日)雙重賽都打出逆轉勝，8強賽先以11：7擊退嘉義縣和興國小，4強賽再以7：3打敗台東縣卑南國小，隊史三度挺進國小硬式聯賽冠軍戰。

中平昨日對新街落後6分上演9分大局大逆轉，順利取得8強門票，今天對上和興的8強賽，開局和興先攻進4分，中平下半局灌進5分反超，和興3局上再添3分，中平下半局包括許庭愷陽春砲在內一舉再吃下4分大局，5局下再以連續3安打換回2分，先以4分差勝出。

中平對上卑南的4強賽，前一場開轟的許庭愷改以登板建功，以87球登板5.2局，被敲出9安打，投出8次三振、2次保送，前3局各失1分，石晨廷收尾最後0.1局鎖住勝果。

中平國小力拚隊史第二冠。 學生棒球聯盟提供

中平隊長許庭愷投打俱佳，屢屢扮演關鍵角色，總教練李國強表示，他今天狀況比昨天(對新街)好，投球尾速好，球速比昨天還快，昨天好壞球較明顯，今天有回穩，「他真的不差，在U等級的投手球速算很快。」

許庭愷說，昨天失投球多又被打全壘打，投到快沒自信，今天投得好很多，可能因為隊友有把分數拉開，投起來比較安心。許庭愷從小將哥哥許庭綸(現就讀新明國中)當成偶像，他說，哥哥很穩，有自信，上場感覺沒在怕，希望自己能向他學習。

中平連三戰都從落後打到贏球，李國強提到，提醒選手什麼狀況都可能遇到，一定要沉穩、不要急，找機會去拿分，現在他們比較知道怎麼掌握比賽節奏，相信對他們上國中之後會有很大幫助。

中平曾在104學年度奪下隊史首座冠軍，隔年則獲亞軍，近兩年都以第五名坐收，明天將與同縣市的大勇角逐金盃，李總說，互相都很熟悉，要掌握大局以及守備穩定性，不會給選手壓力。

旮比督丸第一代打建功 福林要拚平隊史最佳

福林國小將爭取平隊史最佳第五名。 賽事特約記者王婉玲／攝影

8強賽以4：5惜敗，台北市福林國小重整旗鼓，在對嘉義縣和興國小的排名賽，靠著代打旮比督丸˙巴特日拉夫敲出二壘安打一棒清壘拉開比分，在國小硬式聯賽提前5局以12：5獲勝，明天將與台中市大仁國小打五、六名之戰。

福林今年戰力被看好，昨天4：2擊敗台東縣豐田國小，相隔4年重返8強，今天(2日)對另一支台東球隊卑南國小則在最後半局失守，無緣再推進，小將們難過流下眼淚。

福林稍事休息重新出發，接著對上和興的排名資格賽，1局上雖先掉1分，不過下半局立馬進攻，打了10人次，包括曾乙倫、葉家宇、李晉、謝植家、邱柏鈜都敲出安打，攻進5分大局。

不過福林先發投手李晉控球不穩，3局上和興把握機會，1出局後葉家祐、黃世堯、葉韋辰、林弘恩都揮出安打，一舉追回3分，福林在3局下再下一城，和興4局上同樣拿1分，打完4局上，福林以6：5小幅領先。

關鍵4局下，福林王文朋、葉家宇揮出安打，加上觸身球攻佔滿壘，代打旮比督丸˙巴特日拉夫適時揮出二壘安打送回隊友，陳語安也補上安打，福林一口氣吃下4分拉開戰局，5局下再添2分進帳，提前結束比賽。

福林總教練章子健表示，爭取4強失利，球隊氣勢一定受影響，也是盡力鼓勵小朋友，先發投手李晉沒辦法馬上進入狀況，要靠打擊多打分數才行。

旮比督丸˙巴特日拉夫代打建功。 賽事特約記者王婉玲／攝影

旮比督丸˙巴特日拉夫是最大關鍵，章總提到，他以打擊見長，爆發力好，但因沒有適合的守備位置，因此以代打為主，「他是代打第一順位，只要有嗆斯(chance)就會想到他，每場比賽只能打一次，其實難度很高。」

旮比督丸˙巴特日拉夫是屏東排灣族，因母親來台北工作而北漂，他的族名別名是「力達克」，隊友都這麼叫他，旮比督丸則是「貴族」的意思，他說，外公是族裡的頭目，地位高，所以他才以此被命名。

旮比督丸˙巴特日拉夫原本在延平國小打球，小四轉學到福林，他說，代打不是只有球技要準備，心理也很重要，在場邊經常觀察狀況，做好上場準備，「上去就是想打遠，盡量打安打。」

福林曾在103學年度拿到隊史最佳第五名成績，今年有機會追平，明天將與大仁爭戰，章子健說，還是會盡力爭取最好的名次。