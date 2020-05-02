中職／生涯首次盜本壘 陳晨威解釋原因

樂天桃猿隊野手陳晨威昨天首度嘗試盜本壘，造成中信兄弟米蘭達投手犯規；陳晨威有大聯盟等級快腿，但他說，腳程是自己的優勢，盜壘是為了想幫球隊多搶壘包、並非爭盜壘王。

樂天桃猿隊野手陳晨威，加入中職後頻頻展現快腿優勢，昨天與中信兄弟隊比賽，3局從兄弟先發投手米蘭達手中敲出安打、盜上二壘，接著靠著隊友攻勢攻占三壘，企圖盜回本壘，兄弟投手米蘭達被抓投手犯規，紀錄上因投手犯規，陳晨威替球隊跑回分數。

陳晨威解釋，上到壘包後有發現米蘭達屬於開放式投球姿勢，加上是左投，投球時會背對三壘，當下決定盜本壘，也是生涯首度嘗試盜本壘，原本以為是出局，沒有想到會造成米蘭達投手犯規、幫球隊跑回分數。

桃猿隊總教練曾豪駒肯定陳晨威想要盜本壘的企圖，但也提到當下狀況，跑壘時的離壘距離還要再修正，並認證陳晨威是目前中職腳程最快的打者。

美職大聯盟左打球員從本壘到一壘平均速度為4秒20，陳晨威曾被測到最快可跑出4秒00、兄弟隊快腿王威晨速度約為4秒20，陳晨威不僅是中職最快，快腿更是大聯盟等級。

陳晨威表示，明白自己的腳程優勢，春訓時也特別針對離壘距離、起跑時機訓練，但他強調，會想要盜壘是想要多為球隊搶一個壘包、增加得分機會，並非為了獎項；至於打擊，今年開季狀況沒有很好，想辦法放慢節奏、做好選球。