中職／紐約時報到球場採訪 對假人應援很有興趣

中職目前仍是全球唯一開打的職棒聯盟，國外媒體持續到台灣採訪，「紐約時報」今天首度到桃園棒球場，對於場邊的人形立牌最感興趣。

中職率先開打，國際關注度大增，開幕戰也吸引很多國外媒體到場，台灣職棒順利開打、防疫有成、關門應援方式都是採訪重點。

朱育賢接受「紐約時報」訪問。記者余承翰／攝影

「紐約時報」首度造訪桃園棒球場，除了訪問中信兄弟、樂天桃猿隊總教練丘昌榮、曾豪駒之外，另也安排「全壘打王」朱育賢、球員工會理事長周思齊及外籍投手米蘭達訪問。

今天除了「紐約時報」之外，「法新社」、「Taiwan Times」都有一組文字、攝影記者到球場採訪，除了訪問洋將對中職閉門開打的感想外，也覺得場邊的人像、立牌、假人加油模式很新鮮。

樂天桃猿卡本特與未婚妻的加油看板合影。 記者余承翰／攝影